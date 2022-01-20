Власти Германии планируют отменить визы для студентов и школьников из России

В ближайшее время власти ФРГ намерены обсудить этот вопрос с другими странами Шенгенской зоны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии планирует отказаться от визового режима для российской молодежи. Безвизовый режим может стать доступен для российских школьников и студентов до 25 лет, если это одобрят другие страны Шенгенской зоны.

Как сообщил генконсул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке, который в четверг, 20 января, посетил Томск с рабочей поездкой, новое федеральное правительство Германии в своем коалиционном договоре закрепило то, что они хотели бы, чтобы российские молодые люди до 25 лет в безвизовом режиме въезжали в страну.

"Это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений именно в области молодежного обмена в сфере развития науки. Это касается не только студенческого обмена, но и обмена школьниками", - сказал Финке, чьи слова цитирует "Интерфакс".

В ближайшее время немецким властям предстоит обсудить эту идею с другими странами Шенгенской зоны.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что «сила в правде» (right makes might). По его словам, в случае «российской агрессии» Берлин намерен «отстаивать территориальную целостность Украины», и в Москве знают об этом.