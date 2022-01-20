Глава Амурской области Василий Орлов: «Будем и в дальнейшем помогать сильным предприятиям аграрного сектора»

Губернатор Василий Орлов (в центре) в ходе рабочей поездки побывал на сельхозпредприятии «Амур Агро Холдинг». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область готова и дальше оказывать поддержку перспективным сельхозпредприятиям, сообщил глава региона Василий Орлов. Губернатор 20 января посетил одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний Приамурья «Амур Агро Холдинг» и обсудил с руководством планы ее дальнейшего развития.

«Амур Агро Холдинг» выращивает сою. Предприятие использует более 72 тысяч га земель, расположенных в трех районах региона. В 2021 году аграрии засеяли 9,5 тысяч га. В 2022 году компания планирует значительно расширить площадь засеянных земель до 21 тысячи га. К началу посевной аграрии заготовили более 3 тысяч тонн семян сои. Кроме того, в 2023 году предприятие собирается построить еще одно зернохранилище вместимостью 30 тысяч тонн в дополнение к уже действующему.

- Предприятие перспективное, имеются серьезные планы по увеличению посевных площадей и большой потенциал в развитии переработки сои. Считаю, что хозяйство справится со всеми намеченными целями, - отметил Василий Орлов.

Областные власти оказали предприятию помощь в приобретении новой техники, возместив часть этих затрат из бюджета.

- В прошлом году компания закупила более 140 единиц техники и оборудования на общую сумму порядка 1,6 миллиарда рублей, на возмещение части затрат из областного бюджета была оказана поддержка в размере порядка 124 миллиона рублей. Будем и в дальнейшем помогать таким сильным предприятиям аграрного сектора, - пообещал Василий Орлов.

У «Амур Агро Холдинга» также есть семенной завод мощностью 10 тысяч тонн семян сои в год. Эти объемы могут закрыть до 10% от общей потребности хозяйств региона в семенах сои. Компания продолжает активно модернизировать производство: идет строительство ремонтно-механической мастерской, двух ангаров для хранения зерна, гаража, вмещающего 36 машин, а также сепараторного отделения семенного завода. В перспективе «Амур Агро Холдинг» собирается продолжить закупки новой техники и расширить площади пахотных земель до 40-50 тысяч гектаров.

В качестве нового направления для расширения бизнеса губернатор посоветовал руководству предприятия рассмотреть возможность строительства животноводческой фермы по производству молока, а также попробовать выращивать овощи и кукурузу.