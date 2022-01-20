Минобороны Китая обвинило эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

КНР пригрозила США "серьезными последствиями" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американский ракетный эсминец USS Benfold без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими, в связи с чем официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли призвал США прекратить подобные провокации.

"Факты в полной мере доказали, что США являются чистопробным создателем угроз в области безопасности, а также "крупнейшим разрушителем" мира и стабильности в Южно-Китайском море", - подчеркнул Тянь Цзюньли.

Представитель Минобороны КНР подчеркнул, что это незаконное вторжение в территориальные воды Китая и пригрозил Соединенным Штатам "серьезными последствиями", если они не прекратят провокации.

Напомним, Пекин уже не одно десятилетие ведет спор с Филиппинами вокруг территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). На них были обнаружены значительные запасы углеводородов. В этот спор в той или иной степени также вовлечены Вьетнам, Бруней и Малайзия.