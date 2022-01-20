Токаев уволил заместителя министра обороны Казахстана

Президент Казахстана Токаев снял с должности заместителя министра обороны. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал распоряжение освободить от занимаемой должности замминистра обороны Дарына Туякова. Информация об этом появилась на официальном сайте президента в четверг 20 января.

«Распоряжением Главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Токаев 19 января назначил нового министра обороны. Президент Казахстана объяснил смещение с поста прежнего министра Мурата Бектанова «неуверенным и безынициативным» руководством вооруженными силами во время январских беспорядков.

Также сообщалось, что в Алма-Ате обнаружено несколько тайных захоронений людей, погибших во время январских беспорядков. Полиция подтвердила этот факт и заявила, что в этих захоронениях находятся боевики, которые были похоронены таким образом, чтобы затруднить для правоохранительных органов их идентификацию.