Экономист Беляев заявил, что полное вытеснение наличных и банковских карт маловероятно Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что полное исчезновение пластиковых банковских карт в России в течение двух лет маловероятно.

"Всегда останется группа людей, которая вряд ли откажется от материального носителя и все это переведет в виртуальную сферу. Просто человек так устроен. Пластиковые карты существуют уже больше полувека, и тем не менее мы видим, что до конца ни в одной стране стопроцентного вытеснения наличных денег нету", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Он отметил, что пластиковые карты по сравнению с наличными вряд ли выдержат соперничество с более прогрессивными методами оплаты.

Напомним, финансист Андрей Спиваков заявил, что пластиковые карты почти исчезнут в России в течение пары лет. По его мнению, их заменят виртуальные карты, рассказывает телеканал "360".

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2021 года россияне совершили 275 млн переводов на сумму 1,6 трлн рублей через систему быстрых платежей (СБП). Около половины из них - перечисления между своими счетами в разных банках, сообщает "Российская газета"