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Общество20 января 2022 11:33

Российские и итальянские ученые сообщили, что "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer

Исследование провели ученые Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani
Наталья СМИРНОВА
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Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии

Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российские и итальянские ученые установили, что вакцина "Спутник V" дает к штамму "омикрон" более высокий титр антител, нейтрализующих вирус. В сравнении с двумя уколами вакцины Pfizer российская вакцина образует в два раза больше вируснейтрализующих антител.

Исследование провели ученые Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), пишет РИА Новости.

"Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", - рассказали ученые.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россию продолжает захватывать новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Штамм уже обнаружили в 50 регионах страны, в Москве и Подмосковье он уже начал доминировать.