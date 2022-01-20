Российские и итальянские ученые сообщили, что "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer

Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российские и итальянские ученые установили, что вакцина "Спутник V" дает к штамму "омикрон" более высокий титр антител, нейтрализующих вирус. В сравнении с двумя уколами вакцины Pfizer российская вакцина образует в два раза больше вируснейтрализующих антител.

Исследование провели ученые Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), пишет РИА Новости.

"Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", - рассказали ученые.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россию продолжает захватывать новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Штамм уже обнаружили в 50 регионах страны, в Москве и Подмосковье он уже начал доминировать.