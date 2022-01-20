Усманов объяснил, почему медь называют "новым золотом"

Алишер Усманов / Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский бизнесмен Алишер Усманов спрогнозировал дальнейшее увеличение спроса на нефть, который будет превышать предложение. Соответствующий прогноз основатель USM Holdings выразил в своей статье, опубликованной на сайте "Всемирного экономического форума".

"Медь часто называют "новым золотом", "новой нефтью" или даже "металлом будущего" благодаря ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и таких высокотехнологичных отраслях, как телекоммуникации, электрические транспортные средства, возобновляемая энергетика, а также улавливание и хранение углерода", - написал Усманов.

Миллиардер обратил внимание, что существующие месторождения уже близки к пику выработки, а процесс поиска и открытия новых мест добычи металла занимает все больше времени.

По его оценке, если своевременно не начать инвестировать в геологоразведку и новые проекты, то возникнет глобальный дефицит меди, который приведет новому скачку стоимости этого металла.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия находится впереди многих европейских государств в вопросе перехода на низкоуглеродные способы генерации.