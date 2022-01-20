Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о морозах Фото: Евгения ГУСЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москву и Московскую область в начале следующей недели вернутся морозы.

"В субботу уже снег будет небольшой. В воскресенье - еще меньше. Начнет превалировать антициклональная погода в Москве, Подмосковье и сопредельных регионах. И к воскресенью по сравнению с пятницей давление поднимется сразу на 20-23 миллиметров ртутного столба", - пояснил специалист в беседе с телеканалом "360"

Метеоролог отметил, что уже во вторник, 25 января 2022 года, по ночам мороз составит -10…-15 градусов, днем температура будет немного выше — -7…-12 градусов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет жителей столицы в выходные дни. По ее словам, крещенских морозов ждать не стоит.

"Оттепель мы ждем ближайшие сутки. Днем температура воздуха в Москве будет минус один-плюс один. Довольно ненастная погода", - рассказала эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда"