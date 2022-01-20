Автоюрист напомнил о лишении прав за пьяную езду на снегоходе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько заявил, что управление снегоходом или квадроциклом в нетрезвом состоянии может привести к лишению водительских прав.

"Неважно, управлял водитель в нетрезвом виде автомобилем или снегоходом, трамваем или трактором: после вступления в силу решения суда он лишается права управления на все виды транспорта", - пояснил специалист в беседе с изданием "Газета.ru".

В пресс-службе Минсельхоза также отметили, что водитель, управляющий снегоходом или квадроциклом, обязан иметь при себе права тракториста-машиниста категории "А1".

Ранее аналитики сообщили о росте спроса на снегоходы в Москве и области на 101%. По словам специалистов, средняя цена снегохода с пробегом в регионе составляет 144 тыс. рублей, передает RT.

Накануне эксперт перечислял самые популярные автоподставы.

"Чаще всего такие имитации возникают на широких, многополосных трассах (МКАД, Третье кольцо, скоростные магистрали), где много перестроений и в плотном потоке машин можно не заметить подставу, кто и где едет", - цитирует Радько ФАН.