Мишустин призвал обеспечить независимость российского авиастроения от иностранных комплектующих Фото: Корпорация «Иркут»

России важно обеспечить технологическую независимость авиастроительной отрасли от иностранных комплектующих, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию гражданской авиации.

«Важно обеспечить полную технологическую независимость от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов», – сказал премьер-министр.

Как отметил Мишустин, это позволит России избежать возможных рисков в развитии авиастроения и задержек вывода на рынок новых отечественных самолетов, а также исключить производственные сбои из-за недобросовестной конкуренции среди иностранных производителей.

По словам главы кабмина, в ближайшее время правительство направит на развитие российской региональной и дальнемагистральной авиации еще 2 миллиарда рублей. Мишустин заявил, что власти рассчитывают довести долю отечественных лайнеров в авиапарке крупнейших компаний России до 30% в течение девяти лет.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство промышленности и торговли России разработало программу развития авиастроения, согласно которой к 2030 году на рынок будут выведены более 700 гражданских отечественных самолетов. Ведомство предлагает направить в авиационную промышленность 1,8 триллиона рублей, большую часть которых – 1,6 триллиона – планируется взять у Фонда национального благосостояния. Еще 244 миллиарда предполагается направить из федерального бюджета.