Врач Мясников рассказал, как вести себя при заражении омикрон-штаммом Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской колонке для ФАН рассказал, как вести себя при заражении омикрон-штаммом.

Врач заявил, что если у вас симптомы обычной простуды можно лечиться дома обычными средствами, но при обнаружении симптомов "омикрона" необходимо срочно обратиться к врачу.

СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ "ОМИКРОНОМ":

— беспокоит одышка, особенно при небольшой нагрузке или в покое;

— температура все время держится выше 38 градусов, ее не удается сбить жаропонижающими;

— отмечаются заторможенность, апатия, сонливость, спутанность мыслей;

— есть симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание;

— сатурация постоянно ниже 94%.

По мнению врача, новым штаммом переболеют практически все: кто-то бессимптомно, кто-то в виде легкой простуды.

Мясников отметил, что не нужно принимать без показаний врачей антибиотики, так как на вирус они не действуют, а вот привыкание и в дальнейшем нечувствительность к этому виду лечения или побочные явления заработать можно довольно быстро.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург также объяснял, почему нельзя считать "омикрон" более лёгким.

"По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60–80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало ещё вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжёлое течение", - цитирует специалиста Life.ru

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова предупредила, что заражение Омикрон-штаммом может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах. Поэтому к новому штамму нельзя относится легкомысленно.