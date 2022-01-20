Главврач СИЗО "Матросская тишина" арестован в Москве

Суд удовлетворил ходатайство следствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца главврача СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко. За эту меру пресечения ходатайствовало следствие.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда, Кравченко проведет в заключении под стражей почти два месяца - до 18 марта. Отмечается, что главврача СИЗО "Матросская Тишина" подозревают в коррупции.

Как предполагает следствие, в 2020-2021 годы Кравченко получал от заключенных деньги в обмен на фиктивные результаты медицинских освидетельствований. Главврач, предположительно, указывал в документах наличие у пациентов тяжелых заболеваний, хотя в действительности проблем со здоровьем у них не было.

Как ранее писал сайт kp.ru, против заместителя главы Минтранса Владимира Токарева было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.