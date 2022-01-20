В Казахстане спишут кредиты погибшим в ходе январских беспорядков

В Казахстане заявили о списании кредитов погибших во время беспорядков, если это не боевики. Фото: REUTERS

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщили, что кредиты погибших в ходе январских беспорядков будут списаны. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на директора департамента этого ведомства Александра Терентьева. Терентьев сделал такое заявление в четверг 20 января. Глава департамента уточнил, что первоначально речь шла о списании кредитов погибших военнослужащих.

«В соответствии с поручением кредиты погибших во время беспорядков военнослужащих в настоящее время подлежат списанию. Такая же работа будет проведена агентством по спискам погибших в ходе беспорядков гражданских лиц. В настоящее время эта работа проводится», - сказал Терентьев.

Тем, кто пострадал в ходе беспорядков, дадут отсрочку по кредитам и микрозаймам. Директор департамента подчеркнул, что все вопросы будут решаться индивидуально.

«Если человек принимал активное участие и был признан правоохранительными органами, судом виновным в этих беспорядках, безусловно, данные меры поддержки на них распространяться не будут», - сказал Александр Терентьев.

Глава департамента добавил, что пока заявлений от гражданских лиц о списании кредитов или предоставлении отсрочки не поступало.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате обнаружили несколько захоронений погибших во время беспорядков, правоохранительные органы заявили, что тела были выкрадены из морга и захоронены тайно, чтобы не допустить идентификации погибших боевиков.