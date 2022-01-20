Суд снял с инвестора Майкла Калви ограничения на выход из дома

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Фото: REUTERS

Суд отменил наложенные ранее ограничения на выход из дома с американского инвестора и и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе второго кассационного суда, «судебная коллегия отменила постановление суда первой инстанции о наложении на осужденного к условному сроку Калви меры пресечения в виде запрета определенных действий». Ограничения сняты до вступления приговора в силу.

Как писал сайт kp.ru, Майкла Калви подозревали по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В 2015 году кредитная организация предоставила кредит «Первому коллекторскому бюро», через два года руководство банка согласилось, чтобы должник расплатился не деньгами, а пакетом 59,9 процента акций люксембургской компании. Пакет акций сперва оценили в три миллиарда, одно его рыночная стоимость не превышала 600 тысяч рублей. В результате 2,5 миллиарда остались у коллекторов, а банк утратил право требовать их возврата.