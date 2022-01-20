США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей четвертого поколения

Истребители четвертого поколения F-16 могут быть проданы Турции Соединенными Штатами, чтобы усилить НАТО на Черном море. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты допускают возможность продажи Турции истребителей четвертого поколения F-16. США могут сделать это, чтобы усилить позицию НАТО на Черном море. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN-Turk.

«Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение союзников по НАТО против возрастающей угрозы на Черном море», — сообщает телеканал со ссылкой на источники в США.

Уточняется, что вопрос по закупке истребителей обсуждался как в Анкаре, так и в Вашингтоне.

F-16 – американский истребитель четвертого поколения. Впервые он был выпущен в 1974 году и за 40 лет существования превратился из легкого истребителя в многоцелевую машину. F-16 способен совершать вылеты в любое время суток и запускать управляемые ракеты «воздух-воздух». Этот самолет называют «атакующим соколом».

Ранее сообщалось, что США прекратили участие Турции в программе поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за закупок этой страной российских систем ПВО.