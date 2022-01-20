Комиссия по ЧС Молдавии обязала «Молдовагаз» рассчитаться с «Газпромом» до конца дня Фото: REUTERS

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии обязала компанию «Молдовагаз» рассчитаться с российским холдингом «Газпром» за поставки газа до конца 20 января 2022.

«Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года «Газпрому» 50% стоимости объема поставок природного газа за январь», – сообщается на сайте правительства республики.

Как сказано в решении комиссии по ЧС, деньги будут переведены «Молдовагазу» Министерством труда страны – это средства, направленные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям в период с январь по март 2022 года. Компания получит около 26 миллионов долларов. Также «Молдовагаз» освободят до 30 марта 2022 от оплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 8,4 миллиона долларов.

Напомним, в четверг, 20 января, в Молдавии из-за газового кризиса на 60 дней ввели режим чрезвычайного положения.

Как писал сайт kp.ru, ранее «Газпром» заявил, что прекратит поставки голубого топлива в Молдавию, если Кишинев не внесет необходимые платежи до 20 января 2022 года.