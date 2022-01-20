Внешний долг России вырос на 11 миллиардов долларов в 2021 году

Внешний долг России вырос до 478,2 миллиарда долларов Фото: Артем КИЛЬКИН

Центробанк сообщил, что российский внешний долг в 2021 годы увеличился на 11 миллиардов долларов. Таким образом, к 1 января 2022 года он составил 478,2 миллиарда, говорится в материалах регулятора.

"Объем внешнего долга Российской Федерации, по оценке Банка России, по состоянию на 1 января 2022 года составил 478,2 миллиарда долларов, увеличившись за прошедший год на 11 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

При этом, отмечает Центробанк, иностранная задолженность органов государственного управления за 2021 год снизилась на 2,5 миллиарда долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в документальном фильме «Россия. Новейшая история» президент Владимир Путин, говоря о долговых проблемах 90-х годов, заметил, что далеко не все республики бывшего СССР выполнили обязательства передать свои зарубежные активы России в обмен на то, что она взяла на себя выплату всего зарубежного долга развалившегося Союза. В качестве примера глава государства назвал Украину.