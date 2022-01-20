В Роспотребнадзоре заявили, что 15-20% переболевших «дельтой» заражаются «омикроном»

У тех, кто перенес "дельту", увеличился шанс заразиться "омикроном". Фото: REUTERS

Люди, переболевшие дельта-штаммом коронавируса, с вероятностью в 15-20 процентов могут заразиться штаммом «омикрон». Об этом в четверг 20 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Эксперт ссылается на данные медиков из ЮАР, где впервые был выявлен «омикрон».

«Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел другим вариантом, например, "дельтой", по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%», - цитирует Пшеничную РИА Новости.

Наталья Пшеничная отметила, что у переболевших COVID-19 при заражении «омикроном» болезнь проходит бессимптомно или с симптомами ОРВИ. Эксперт уточнила, что пока неизвестно о том, что кто-то перенес «омикрон» более одного раза.

Ранее сообщалось, что ВОЗ назвала неэффективной такую меру борьбы с распространением «омикрона», как ограничение путешествий между странами и предложила отменить ее.