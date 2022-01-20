Россельхознадзор поддержал идею маркировки собак и кошек

Россельхознадзор поддержал инициативу о чипировании домашних питомцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Россельхознадзор поддержал идею маркировки домашних и сельскохозяйственных питомцев. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что чипирование собак, кошек и других домашних животных обязательно, чтобы вывезти питомца за границу. Также чипирование позволяет выявлять недобросовестных владельцев и привлекать их к ответственности.

«Идентификация домашних животных – мировой тренд, все развитые страны давно обладают такой системой», — отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве считают также, что «учет сельскохозяйственных животных, рыб, пчел поможет завершить цепочку прослеживаемости продукции и позволит лучше контролировать заболевания животных».

Ранее на kp.ru сообщалось, что в России могут ввести обязательную маркировку кошек, собак и других домашних животных. Уже 26 января в первом чтении депутаты Госдумы рассмотрят соответствующий законопроект.

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