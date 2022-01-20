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Происшествия20 января 2022 14:03

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу Игоря Талькова

Обвиняемый находится в Израиле в международном розыске
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу Игоря Талькова

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу Игоря Талькова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Петроградский суд Санкт-Петербурге заочно арестовал предполагаемого убийцу певца Игоря ТальковаВалерия Шляфмана. С таким ходатайством к суду обратилось Следственный комитет.

Как передает «КП-Петербург», обвиняемый сейчас находится в международном розыске. Он проживает в Израиле и никуда оттуда не выезжает.

Адвокат Шляфмана в суде заявила, что доводы следователей о невозможности найти обвиняемого в такой небольшой стране как Израиль выглядят сомнительными, поэтому и заочный арест – решение несправедливое. Тем не менее судья приговорила Шляфмана к заочному аресту: по ее словам, другую меру пресечения по этой статье вынести нельзя.

Также мужчину обвиняют в покушении на продюсера певицы Азизы Игоря Малахова. По версии следствия, Шляфман вырвал у него пистолет и пытался выстрелить в продюсера. Сам Малахов умер в 2016 году.