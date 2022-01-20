Блинкен заявил, что шансы на дипломатическое решение кризиса вокруг Украины станут понятны после женевских консультаций

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал об ожиданиях от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая состоится в формате женевских консультаций. Он отметил, что результаты диалога позволят Белому дому судить, есть ли шансы на дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.

В ходе пресс-конференции 20 января Блинкен отметил, что встреча с Лавровым 21 января станет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО.

"У нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой", - цитирует Блинкена РИА Новости.

Он отметил, что встреча в пятницу покажет, готова ли Россия двигаться по дипломатическому пути в урегулировании ситуации вокруг Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе общения украинский дипломат продемонстрировал коллеге карту страны, на которой изображены три российских региона.