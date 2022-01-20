Путин напугал Запад шуткой о переименовании НАТО

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, занимавший этот пост в 1999-2004 годы, поделился воспоминанием о встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, во время первого заседания Совета Россия - НАТО российский лидер отпустил шутку, которая напугала некоторых западных партнеров.

Как рассказал Робертсон изданию Foreign Policy, Путин обратился к нему с ироничным предложением переименовать штаб-квартиру альянса.

"Он сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?", - рассказал Робертсон.

Присутствовавшие на заседании переводчики уловили игру слов между английским "counsil" ("совет") и российским "совет", созвучным с английским "soviet" ("советский"), и пересказали шутку Путина с отсылкой на СССР партнерам. Получилось, будто президент предложил переименовать штаб-квартиру НАТО в "Советский Дом".

Как отметил Робертс, атмосфера события позволила всем понять, что это была только шутка. Однако польскую делегацию она, по словам экс-генсека, все же напугала.

"Польская делегация была в ужасе", - признался Робертс.

Как ранее писал сайт kp.ru, политика Североатлантического альянса в итоге приведет к распаду НАТО. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в Государственной думе.