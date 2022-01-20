Турция намерена организовать переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции намерены организовать переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе в формате Минских соглашений, рассказал журналистам источник в турецком Министерстве иностранных дел.

Анкара планирует провести такие переговоры в Стамбуле, пригласив к обсуждению представителей Донецкой и Луганской народной республик, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Встречи в Стамбуле, по замыслу Турции, должны стать «частыми и регулярными».

По словам источника, Анкара выступает в НАТО за укрепеление диалога по Донбассу и имеет весьма влиятельное положение в Североатлантическом альянсе.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для того, чтобы уладить разногласия между Москвой и Киевом.

Сайт kp.ru писал, почему российский лидер не согласится на переговоры с президентом Украины в Турции.