Конституционный референдум в Белоруссии назначен на 27 февраля 2022

Указ о дате проведения референдума подписал президент Александр Лукашенко Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении даты референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Он состоится 27 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Также указ Лукашенко определил формулировку вопроса, который будет задан в бюллетене голосования на референдуме. Белорусов спросят: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что намерен в ближайшее время в послании белорусскому народу и парламенту еще раз коснуться вопроса о том, почему в основной закон Белоруссии были внесены изменения и заявил, что в ходе референдума на граждан страны не будет оказываться никакого давления.