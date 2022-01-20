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В мире20 января 2022 16:16

В офисе Зеленского в Киеве началась проверка из-за сообщений о минировании

Сообщения поступили в полицию анонимно
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

В офисе президента Украины Владимира Зеленского в Киеве проходит проверка из-за сообщений о минировании. Информация об этом поступила в четверг, 20 января, пока сам глава государства находился с визитом в Польше.

По данным интернет-издания Vesti.ua, вход в резиденцию Зеленского был ограничен. Полицейские пресекали попытки входа на территорию ряда граждан, хотя пропускали сотрудников учреждения, если те предъявляли рабочее удостоверение.

Также, по данным журналистов, у входа в офис дежурит скорая и несколько полицейских машин. Сообщение о "минировании" поступило в полицию анонимно.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил побывавшим в Киеве сенаторам из США, что санкции против России нужно вводить немедленно, «после вторжения» никакие рестрикции уже не будут иметь смысла.