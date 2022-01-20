Путин обсудил с Мадуро сотрудничество России и Венесуэлы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин», – сообщается на сайте Кремля.

Президенты подтвердили намерения на сотрудничество в международных делах. Российский лидер поддержал усилия властей Венесуэлы по укреплению независимости республики и развития страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное размещение российских ракет в Венесуэле. Пресс-секретарь президента России отметил, что в этом вопросе не стоит забывать о суверенности государства.