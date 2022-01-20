Зеленский ответил Байдену на слова о «незначительной агрессии» России против Украины

Зеленский заявил Байдену, что «незначительного вторжения» не бывает Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о «незначительном вторжении» России. Как заявил украинский политик, мелких агрессий быть не может.

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы», – написал Зеленский в Twitter.

Ранее глава Белого дома, говоря о ситуации на Украине, заявил, что в случае «незначительного вторжения» России Соединенные Штаты могут принять сдержанные меры в отношении Москвы.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент США заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие жесткие ограничения, что это станет для России «катастрофой».