Сергей Цеков заявил, что Порошенко вернулся на Украину из Польши из-за «гарантий защиты» от западных покровителей

Сенатор Цеков заявил, что Порошенко вернулся на Украину из-за «гарантий защиты» от западных покровителей Фото: REUTERS

Бывший президент Украины вернулся на родину из Польши на судебные слушания по делу против него, потому что получил гарантии от покровителей с Запада, считает сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Порошенко вернулся на Украину из Польши, потому что получил гарантии защиты ос стороны своих западных покровителей. Не могу сказать, кто конкретно такие гарантии ему выдал, но они есть», – заявил парламентарий в интервью kp.ru.

Цеков не исключает, что Порошенко обсуждался на встрече госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко прибыл на Украину для рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене. Печерский райсуд Киева не стал арестовывать бывавшего президента Украины, избрав меру пресечения в виде личного обязательства и обязав сдать паспорта для выезда за границу.

сайт kp.ru писал, почему суд принял по Порошенко самое гуманное решение из всех возможных.