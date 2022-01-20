Против замглавы Минтранса Токарева возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

В отношении заместителя министра транспорта России Владимира Токарева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

«В отношении заместителя министра транспорта Российской Федерации – руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева и иных подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, фигуранты причастны к мошенничеству, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере», – сообщается на сайте МВД России.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы замглавы Минтранса, будучи первым заместителем гендиректора ООО «СпецТрансСтрой», организовал хищение средств в особо крупном размере. Вместе с ним в преступной схеме участвовали несколько руководителей ООО «СпецТрансСтрой», ООО «Главстройинвест» и аффилированных организаций. В ведомстве сообщили, что при обысках у замминистра изъяли цифровые носители информации и документацию. В настоящее время Токарев помещен в изолятор временного содержания.

Как писал сайт kp.ru, заместитель министра транспорта был задержан в среду, 19 января.