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В мире20 января 2022 18:48

Ученые решили не переводить стрелки «Часов Судного дня»

Символический «отсчет» до Апокалипсиса ведут ученые с 1945 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Ученые решили не переводить стрелки «Часов Судного дня»

Ученые решили не переводить стрелки «Часов Судного дня»

Фото: REUTERS

Ученые-атомщики не стали переводить «Часов Судного дня» – до «ядерной полуночи по-прежнему остается 100 секунд.

«Члены Совета по науке и безопасности считают, что ситуация в мире не стал безопаснее, чем в прошлом году, поэтому решили снова установить стрелки «Часов Судного дня» на отметке 100 секунд до «ядерной полуночи», – сообщается в Twitter «Бюллетеня ученых-атомщиков».

Напомним, символический «отсчет» до Апокалипсиса ведут ученые с 1945 года. Ежегодно специалисты меняют расположение стрелки или оставляют ее на месте в зависимости от событий, происходящих на международной политической арене. В 2018 года стрелки часов показывали две минуты до «ядерной полуночи», в 2020 их решили перевести, и теперь циферблат показывает 100 секунд до полуночи. Перевод был связан с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, усилением напряжённости в отношениях между США и Ираном, а также с изменением климата.