Футболист Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии

Пеле вновь госпитализирован Фото: REUTERS

Знаменитый бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле был вновь госпитализирован. Спортсмен находится в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где пройдет курс химиотерапии.

Как передает телеканал ESPN, у футболиста одна опухоль в кишечнике, одна в печени и еще одна в легком. Поскольку состояние Пеле нестабильно, он находится под постоянным наблюдением.

Напомним, как писал «КП-Спорт», 30 августа 2021 Пеле был госпитализирован, а в сентябре перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Вскоре после этого его перевели в обычную палату, а сам спортсмен заявил, что чувствует себя хорошо. Через некоторое время Пеле повторно перевели в отделение интенсивной терапии, но после он смог вернуться домой. Футболист находился под пристальным присмотром врачей.

В последние годы Пеле преследуют серьезные проблемы со здоровьем, вызванные, в том числе осложнениями после операции на замене тазобедренного сустава. Его также беспокоят почки и предстательная железа.