Власти Киева выделяют на оборону города почти четыре миллиона долларов

Власти Киева выделили на укрепление обороноспособности города почти четыре миллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне несмолкающих слухов о мнимом «вторжении» России власти Киева решили выделить на оборону города от «российских захватчиков» более 110 миллионов гривен (3,9 миллиона долларов США). Об этом 20 января сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА), указав, что программа укрепления обороноспособности города называется «Защитник Киева».

По словам замглавы столичной администрации Андрея Крищенко, «в условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации» и «высокой вероятности полномасштабного вторжения» особое «значение приобретает выполнение мероприятий по организации военной службы, исполнение воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне назвали сроки предполагаемого «вторжения» России на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам на брифинге 14 января что «нападение» можно ожидать уже в этом месяце или в феврале. Доказательств своим словам официальный представитель президентской администрации США не привела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков

Сопоставив «приметы надвигающегося Армагеддона» можно легко понять, почему в России все удивлены предстоящем «вторжением», а в Киеве ждут – не дождутся (подробности).

К СЛОВУ

Кто в Америке зарабатывает на бесконечных разговорах о санкциях против России

Слишком многие заинтересованы в новых ограничениях для нашей страны (подробности).