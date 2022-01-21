Псаки заявила, что США не давали России «зеленый свет» на «незначительное вторжение» на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Высказывание президента США Джо Байдена о «незначительном вторжении» России на Украину не означает, что Вашингтон дал Москве «зеленый свет» на «небольшую агрессию» в отношении Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, объясняя заявление американского лидера на брифинге по случаю первой годовщины его президентства.

«Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и в первую очередь президент пытались донести до президента [России Владимира] Путина», - сказала официальный представитель администрации Байдена в эфире телеканала CNN.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Псаки заявила, что США будут считать «новым вторжением» России на Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы, после чего Москва Россия получит «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Потом этот тезис озвучил и ее шеф.

На пресс-конференции 20 января Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие строгие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

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