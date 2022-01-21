Адвокат объяснил, как не попасться на удочку «мошенников-полицейских» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Заслуженный адвокат РФ Павел Герасимов рассказал, как не попасться на удочку «мошенников-полицейских».

Часто россияне становятся жертвами обманщиков, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.

Прежде всего стоит обратить внимание на слова, которыми представляется сотрудник. Мошенники части называют несуществующие подразделения, порой даже озвучивают номера жетонов.

Жетоны есть у сотрудников патрульных служб, но не у следователей, от имени которых часто звонят преступники.

Расчет мошенников на незнающего человека и пытаются козырять терминологией, пугают несуществующими базами вроде «реестре досудебных расследований».

- Помните, никакие следственные действия — допросы, заполнения протоколов — по телефону производиться не могут, так как ваша личность не была удостоверена законным порядком. Максимум по телефону вас могут вызвать в такой-то отдел, — комментирует адвокат Ридусу.

Если «сотрудник» рассказывает о ходе следствия, то для реального полицейского это грубое нарушение, за которым последует наказание.

- Следствие не в состоянии и не вправе по телефону разглашать тайну следствия. Он говорит „У следователя есть версия…“ и так далее — по телефону это все исключено, - обращает внимание адвокат.