Блинкен не ожидает «никакого прорыва» от встречи с Лавровым в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве заявил, что не ожидает «никакого прорыва», поскольку Москва, по его словам, последовательно отвергала инициативы Вашингтона по выстраиванию более позитивных отношений между странами.

«Я не ожидаю никакого прорыва», - сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможных итогах предстоящих переговоров.

Он напомнил о трех встречах с российскими дипломатами с 10 по 13 января – в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых обсуждались гарантии безопасности.

«У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал. И это важный момент, я думаю: понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов», - добавил Блинкен.

Текст интервью опубликовала пресс-служба госдепартамента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов.

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