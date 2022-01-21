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Политика20 января 2022 23:17

Блинкен не ожидает «никакого прорыва» от встречи с Лавровым в Женеве

По версии госсекретаря США, Россия отвергала инициативы Вашингтона по выстраиванию более позитивных отношений между странами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (25)Комментарии (25)(25)
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве заявил, что не ожидает «никакого прорыва», поскольку Москва, по его словам, последовательно отвергала инициативы Вашингтона по выстраиванию более позитивных отношений между странами.

«Я не ожидаю никакого прорыва», - сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о возможных итогах предстоящих переговоров.

Он напомнил о трех встречах с российскими дипломатами с 10 по 13 января – в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых обсуждались гарантии безопасности.

«У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал. И это важный момент, я думаю: понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов», - добавил Блинкен.

Текст интервью опубликовала пресс-служба госдепартамента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов.

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