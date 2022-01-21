В сенат внесли законопроект о передаче Украине американского оружия в аренду

Сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре американских сенатора от обеих партий подготовили и внесли на рассмотрение коллег законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу – то есть, взаймы, в аренду. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, республиканца от штата Техас Джона Корнина.

Отмечается, что такой документ позволит президенту США заключить с киевскими властями соглашение о ленд-лизе и предоставлять Незалежной военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения» во временное пользование.

«Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету», - приводит ТАСС слова Джона Корнина.

В его заявлении говорится, что предложение сенаторов поможет устранить бюрократические барьеры «для предоставления вооружений Украине» и ускорить их доставку без необходимости создавать новую программу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Джо Байден сообщил журналистам в Белом доме, что Украина получила от Соединенных Штатов военную помощь на 600 миллионов долларов.

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