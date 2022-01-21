Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой

Российская армия отправила в Арктику стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, чтобы усилить защиту границ нашей страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два стратегических сверхзвуковых ракетоносца Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой, при этом экипажи самолетов совершили дозаправку в воздухе. Об этом утром в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей продолжительностью около 13 часов», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что «все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Как писал сайт kp.ru, плановые полеты экипажей дальней авиации регулярно проходят над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

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