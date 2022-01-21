Депутат Верховной рады уверен, что в случае «вторжения России» Зеленский сбежит из страны в числе первых

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, которого осенью минувшего года на Украине обвинили в государственной измене после того, как он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, уверен, что в случае пресловутого «российского вторжения» лидер Незалежной Владимир Зеленский сбежит из страны в числе первых.

Об этом Кива написал в своем Telegram-канале. По его словам, нынешние киевские «власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями». А вот простые украинцы воевать не станут.

«А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? […] Может кто-то захочет отдать жизнь за лицедеев из «95 квартала», грабящих страну? […] За толпы нацистов, расплодившихся как саранча на Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», - констатировал Илья Кива.

К слову, как писал сайт kp.ru, перед Новым годом он предложил создать союзное государство России и Украины: Кива считает, что братские народы должны объединиться и вместе противостоять Западу.

Ранее сообщалось, что на фоне несмолкающих слухов о мнимом «вторжении» России власти Киева решили выделить на оборону города от «российских захватчиков» более 110 миллионов гривен (3,9 миллиона долларов США).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто на самом деле готовится к войне на Украине: пять верных признаков

Сопоставив «приметы надвигающегося армагедона» можно легко понять, почему в России все удивлены предстоящем «вторжением», а в Киеве ждут – не дождутся (подробности).