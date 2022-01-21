МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что резолюция Европарламента о ситуации с протестами в республики носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Министерство отметило, что считает неприемлемым принятие таких документов до оглашения результатов официального расследования, а также указало на то, что отсутствие объективной оценки «трагических январских событий» в республике вызывает озабоченность.

Ранее Европарламент сообщил о намерении призвать власти стран Евросоюза к международному расследованию событий в Казахстане по поводу нарушений прав человека. В заявлении говорилось, что во время протестов в республике местные чиновники совершили ряд серьезных нарушений, которые привели к введению в страну войск.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идет о попытке государственного переворота. Глава государства отметил, что террористы действовали с особой жестокостью, а также напомнил, что двое военнослужащих были найдены обезглавленными.