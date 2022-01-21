В Оренбургском районе сотрудники ДПС стреляли в колеса нарушителя

В Оренбурге сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колёсам автомобиля

В Оренбургском районе сотрудникам автоинспекции пришлось открыть огонь, чтобы остановить нарушителя. Водитель иномарки не реагировал на сигналы, сообщает 56orb.ru.

Водитель иномарки «Ford Focus» увеличил скорость и нарушил правила дорожного движения. На 35 км дороги Оренбург-Беляевка сотрудникам ДПС пришлось сделать несколько сигнальных выстрелов и пробить колеса нарушителя. Полиция сообщает, что автолюбитель создавал аварийные ситуации и нарушал ПДД. После стрельбы по колесам автомобиля, водитель решил свернуть в село Крючкова Беляевского района. Там гонщика удалось задержать.

Мужчина до последнего пытался избежать наказания и сбежать от правоохранителей. В результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники автоинспекции попали в переднее левое и два задних колеса. Мужчине грозит административная ответственность.