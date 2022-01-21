В Германии заявили о необходимости «Северного потока - 2» для успешного энергоперехода Фото: REUTERS

На приёме Восточного комитета немецкой экономики премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток - 2» в Германии

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», - приводит Zeit слова премьер-министр.

По ее словам, Берлину нужно сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Москвой. Швезиг также отметила, что поставки российского газа позволят Германии совершить энергетический переход к возобновляемым источникам.

«Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», - заявила политик.

Напомним, ранее глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес заявил, что Германия заинтересована в получении энергоресурсов как через «Северный поток-2», отметив, что сертификация газопровода является чисто техническим вопросом и не должна быть политизирована.