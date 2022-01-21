Что произошло в ночь на 21 января

«КП» – о последних новостях на утро 21 января 2022 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центральный банк России опубликовал свои предложения по регулированию рынка криптовалюты в стране. В частности предлагается запретить ее майнинг, обмен и обращение, блокировать операции по ее продажи за реальные деньги и запретить банкам вкладываться в «крипту». Разобраться в инициативах Центробанка «Комсомолке» помог экономист Денис Ракша.

Тем временем заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что новую 100-рублевую купюру Центробанк представит в течение ближайших месяцев или, может быть, даже недель, а до 2025 года ЦБ намерен обновить банкноты пяти номиналов.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими войсками. В этом случае Соединенные Штаты будут готовы ввести санкции против России.

К слову, корреспондент «КП» разбирался, кто на самом деле готовится к войне на Украине. Он уверен, что сопоставив «приметы надвигающегося Армагеддона», можно легко понять, почему в России все удивлены предстоящем «вторжением», а в Киеве ждут – не дождутся.

Сайт kp.ru также выяснял, кто в Америке зарабатывает на бесконечных разговорах о санкциях против России. Слишком многие заинтересованы в новых ограничениях для нашей страны. Например, когда пару лет назад в санкционные списки угодил Рособоронэкспорт, в Госдуме прямо заявляли, что это происки оборонно-промышленного комплекса США, который устраняет конкурентов.

По последним данным, за минувшие сутки в России зафиксировано 38 850 новых заражений коронавирусом. Высокозаразный штамм «омикрон» уже обнаружен в 55 регионах, его доля структуре заболеваемости продолжает расти. Разбираемся, что известно про новый вариант коронавируса и как он сказывается на детях.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова в программе «Антиковид» на Радио «КП» оценила нынешнюю ситуацию и сценарии дальнейшего развития эпидемии. Эксперт считает, что волна «омикрона» в России спадет к середине весны.

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