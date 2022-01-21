США выдвинули обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair Фото: REUTERS

Американские власти выдвинули обвинения в отношении нескольких должностных лиц в Белоруссии из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом говорится в распространенном заявлении Минюста США.

В частности, американские власти подозревают некоторых белорусских чиновников в том, что они «сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста диссидента».

Обвинения были предъявлены главе «Белаэронавигации» Леониду Чуро, его заместителям, а также двум сотрудникам службы госбезопасности республики, которых обвиняют в сговоре «с целью совершения акта воздушного пиратства».

Как отмечается, такое правонарушение «влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы». «Максимально возможные наказания в данном случае устанавливаются конгрессом США», - поясняется в заявление.

В ведомстве уточняют, что обвиняемые находятся на свободе, выражая надежду на сотрудничество с иностранными партнерами, «чтобы привлечь их к ответственности».

Напомним, 23 мая прошлого года лоукост-авиакомпании Ryanair, подлетая к белоруско-литовской границе, развернулся и начал снижение. Лайнер приземлился в минском аэропорту. Как известно, перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что самолет был вынужден приземлиться в Минске после получения ложного сообщения о минировании.