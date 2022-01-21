В тюменском аэропорту у 10 пассажиров заподозрили инфекцию

В 2021 году было досмотрено 476 международных авиарейсов, а прибыло в аэропорт свыше 87 тысяч человек. Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

В тюменском аэропорту Рощино у 10 пассажиров заподозрили инфекцию, согласно статистике за весь 2021 год. Сотрудники воздушной гавани предприняли все рекомендуемые оперативным штабом и Роспотребнадзором меры, чтобы обезопасить других прибывших в регион.

– В 2021 году было досмотрено 476 международных авиарейсов, а прибыло в аэропорт свыше 87 тысяч человек. В связи с пандемией коронавируса проводятся необходимые манипуляции для выявления и установки заболеваемости среди прибывших граждан, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Стоит отметить, что из местного аэропорта самолеты регулярно отправляют в разные уголки не только страны, но и мира – в Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Египет, Кипр, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, передает «Наш Город».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в Тюменской области заболеваемость выросла на 46%. При этом, губернатор региона перенес введение куар-кодов с 20 января на 1 февраля. Он отметил, что даже в таких непростых условиях экономика должна работать: предприятия выпускать свою продукцию, оказывать услуги и выплачивать заработную плату.

Однако он попросил работодателей перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество работников – конечно, с учетом технологического процесса. Также он попросил пожилых людей старше 60 лет минимизировать количество поездок в общественном транспорте и походы в общественные места.