Германия не станет платить компенсацию при несоответствии "Северного потока-2" праву ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин не имеет обязательств платить компенсацию, в случае если регулятор признает газопровод “Северный поток - 2” несоответствующим праву Европейского Союза. Такое заявление сделал министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, отметив, что после возобновления сертификации трубопровода будет приниматься соответствующее решение.

“Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций”, - заявил министр в интервью журналу Der Spiegel.

Напомним, накануне премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за скорейшую сертификацию “Северного потока - 2” в Германии, указав на то, что поставки российского газа позволят стране совершить энергетический переход к возобновляемым источникам.