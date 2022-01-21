Роскачество: самая эффективная маска задерживает 23% вирусов

Специалисты Роскачества проверили медицинские маски нескольких производителей: лучшие задержат 23 процента вирусов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Способность медицинских масок задерживать вирусы, сопоставимые по размерам с COVID-19, проверили в Роскачестве. Оказалось, что самая эффективная маска задерживает всего 23 процента вирусов.

«К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов. Ни одно из исследованных изделий даже не показало результат менее 70% пропускаемости», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Проверялись медицинские маски разных производителей. Лучшей оказалась маска торговой марки «Нетканые материалы» - она пропускает до 77,4% вирусов, а значит, почти 23% задерживает. Менее семи процентов вирусов задержала медицинская одноразовая маска производства «Московского эндокринного завода». Это худший результат. В ведомстве отметили, что в то же время все проверенные маски оказались эффективны против бактерий.

Специалисты Роскачества установили также, что все исследованные маски могут стать причиной раздражения кожи, но при этом все они безопасны.

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