Токаев назвал недопустимый уровень разрыва между богатыми и бедными причиной беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Токаев заявил о необходимости сократить разрыв между богатыми и бедными. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причину январских беспорядков в этой стране. По мнению Токаева, волнения произошли из-за расслоения в доходах между богатыми и бедными. Такое заявление Токаев сделал в пятницу 21 января, выступая на встрече с представителями казахстанского бизнес-сообщества в Нур-Султане, пишет издание TENGRINEWS.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», - сказал Токаев.

По словам Токаева, в Казахстане необходимо провести реформы, направленные на глубинную трансформацию всего общественного уклада этой страны.

«Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана», - сказал он.

Токаев отметил, что 162 человека в стране владеют половиной состояния и поручил срочно изменить ситуацию.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Алма-Ате найдены тайные захоронения людей, погибших в ходе январских беспорядков. Правоохранительные органы подтвердили это, отметив, что это захоронения боевиков, тела которых были похищены из морга.