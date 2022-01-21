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Экономика21 января 2022 8:14

ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий у владельцев

«Ъ»: ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий у владельцев
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий у владельцев

ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий у владельцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ужесточить наказание для иностранных инвесторов, получивших контроль над стратегическим предприятием в обход законодательства страны. Об этом

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к соответствующему закону, речь идет о начале подготовки почвы для национализации предприятий, и таким образом ФАС хочет включить в список мер прямое изъятие акций или доли в доход страны без компенсации бывшему владельцу. Отмечается, что инвестора могут также лишить и остальных прав, которые позволяют ему влиять на деятельность предприятия, такие как назначение состава органов управления.

Уточняется, что ФАС подготовила проект поправок к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в котором говорится, что правительственной комиссии необходимо согласовать сделку, при которой инвестор покупает свыше 50% голосующих акций. При нарушении закона сделка будет признаваться ничтожной.

На сегодняшний день акции могут продаваться без согласования с правкомиссией. В ФАС отметили указали, что каждый год участвуют в десяти или более таких делах.