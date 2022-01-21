Иммунолог: инфицированных COVID-19 может быть в 6-10 раз больше, чем в статистике

Иммунолог заявил, что инфицированных ковидом может быть в 6-10 раз больше из-за того, что многие переносят заболевание бессимптомно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Реальное количество инфицированных COVID-19 может быть в 6-10 раз больше, чем показывают официальные статистические данные. Об этом в пятницу 21 января заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Иммунолог объяснил это тем, что многие люди переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно или в легкой форме и не обращаются к врачам.

«Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных», - цитирует Жемчугова РИА Новости.

Жемчугов отметил, что этих людей необходимо учитывать при компьютерном расчете поведения новой волны коронавируса.

Ранее на kp.ru рассказывалось об исследовании медицинских масок, которое провели специалисты Роскачества. Оказалось, что ни одна маска из исследованных не может задержать более 23 процентов вирусов размером аналогичных COVID-19.