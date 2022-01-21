Лавров заявил, что предложения России по безопасности подразумевают вывод сил других стран НАТО из Болгарии и Румынии

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Предложения Москвы по безопасности в Европе подразумевают вывод сил других стран Североатлантического альянса из Болгарии и Румынии. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный пункт в проекте соглашений сознательно был сформулирован предельно четко.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», - говорится в письменных ответах внешнеполитического ведомства на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, ранее Лавров заявил, что возможное вступление Украины в НАТО является пересечением «красной линии», как и прием в альянс любой другой страны, имеющих общие границы с Российской Федерацией.