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Политика21 января 2022 8:21

Лавров заявил, что предложения России по безопасности подразумевают вывод сил других стран НАТО из Болгарии и Румынии

В ведомстве отметили, что данный пункт был сформулирован предельно четко
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Лавров.

Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

Предложения Москвы по безопасности в Европе подразумевают вывод сил других стран Североатлантического альянса из Болгарии и Румынии. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный пункт в проекте соглашений сознательно был сформулирован предельно четко.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», - говорится в письменных ответах внешнеполитического ведомства на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, ранее Лавров заявил, что возможное вступление Украины в НАТО является пересечением «красной линии», как и прием в альянс любой другой страны, имеющих общие границы с Российской Федерацией.